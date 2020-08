El impactante video del Comando Sur que insta a los hinchas de Alianza Lima a alentar desde casa [VIDEO]

Diversas son las voces que en las últimas horas se han manifestado en favor de la mesura y la calma a fin de lograr tomar conciencia y buscar una salida que permita la reanudación del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar 2020.

El certamen quedó paralizado hasta nuevo aviso, y corre el riesgo de no volver a jugarse, debido a los incidentes que protagonizaron los hinchas de Universitario quienes celebraron su aniversario con fuegos artificiales y organizaron un banderazo en la previa del duelo de su equipo ante Cantolao.

El mensaje del Comando Sur

En las redes sociales de Facebook y Twitter se ha hecho un viral un video del Comando Sur, la representativa barra de Alianza Lima, el cual insta a los hinchas blanquiazules a tomar conciencia y no realizar actos que atenten contra los protocolos dispuestos para la vuelta al fútbol.

"Un verdadero hincha no acompaña a su club. Un verdadero hincha no va al estadio. Un verdadero hincha no se junta a alentar. Un verdadero hincha no hace banderazos ni tampoco caravanas. Un verdadero hincha no espera a sus jugadores ni canta al lado del bus. Un verdadero hincha cuida a su familia. Hoy un verdadero hincha se queda en casa.Todo lo que te dijeron que hacia un buen hincha, hoy ha cambiado. No vengas a vernos. Necesitamos que te cuides y que cuides a los demás. Hoy debemos ser más hinchas de nuestras familias. Hoy debemos ser mejores personas. Solo así cuidarás al fútbol y a tu club. #Alienta desde casa", dice el post del Comando Sur.

Mensaje subliminal a Universitario

La letra del video del Comando Sur hace alusión, sin duda, a los incidentes que en la madrugada y la tarde del viernes 8 de agosto protagonizaron los hinchas de Universitario de Deportes, los cuales derivaron en la suspensión indefinida del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar.

El video del Comando Sur ha logrado viralizarse en las redes sociales y cuenta ya con miles de likes, además de comentarios que felicitan la iniciativa de la barra aliancista.