José Soto: "Julinho casi me pega una vez de sonámbulo" [VIDEO]

Historia de concentraciones entre futbolistas hay miles que se guardan bajo siete llaves y otras no. José Soto contó una anécdota de su época de futbolista cuando vestía la camiseta de Sporting Cristal y estuvo cerca de recibir golpes de Julinho.

"Pepe" llegó a Sporting Cristal por primera vez en 1995 y al ser nuevo en el plantel explicó que en una concentración previo a un partido le tocó compartir habitación con Julinho viviendo un verdadero espanto.

"Cuando llegué, me dijeron que me tocaba dormir con Julinho y era sonámbulo y me quería meter puñete. Estaba loco, pero casi siempre lo mandaban a dormir solo e incluso le ponían una tina con agua bajo su cama para que se despierte cuando bajaba", dijo en una entrevista para en el Barrio con Jorge Solari en su canal de Youtube.

Asimismo explicó la fuerte relación en cancha que tenía con José "Puma" Carranza en cada clásico que disputaban y aunque todo quedaba en la cancha siempre existió una lucha por ganar cada encuentro.

"El "Puma" en Alianza lo tenía de hijo a Waldir Sáenz, sabía a quien pegar, pero por ejemplo conmigo se aguantaba ya que yo iba fuerte. Yo lo respetaba y le decía cuando vayas conmigo entra fuerte que yo entraré igual", dijo el ex capitán de Alianza Lima.