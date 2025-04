Gobierno decreta feriado el lunes 5 de mayo en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo

Habitualmente, el jueves 1 de mayo corresponde a un único feriado oficial, con motivo del Día del Trabajo. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que el Gobierno de México estableció un día libre para los trabajadores del país para el lunes 5. ¿Quieres saber si te corresponde descansar? Te brindamos el calendario oficial de este mes.

El día 1 de mayo es considerado descanso obligatorio según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y no se recorre ni se combina con otros días, por lo que no se genera un puente oficial. Mientras que el lunes 5 de mayo, que conmemora la Batalla de Puebla, no es un día de descanso obligatorio a nivel nacional.

Calendario de mayo 2025: días festivos

Durante mayo de 2025 en México, el único feriado oficial es el jueves 1 de mayo. Otras fechas, como el 5 y el 10 de mayo, podrían ser consideradas no laborables por algunas instituciones, pero no están estipuladas como días de descanso obligatorio por la ley.

1 de mayo – Día del Trabajo : Es un día de descanso obligatorio según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Si un trabajador labora ese día, debe recibir un pago triple.

: Es un día de descanso obligatorio según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Si un trabajador labora ese día, debe recibir un pago triple. 5 de mayo – Conmemoración de la Batalla de Puebla : Es una jornada laboral regular sin implicaciones salariales especiales.

: Es una jornada laboral regular sin implicaciones salariales especiales. 10 de mayo – Día de las Madres: La decisión de otorgar el día libre o modificar la jornada laboral queda a discreción del empleador.

Calendario del mes de mayo 2025. | Imagen: calendarpedia

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

El lunes 5 de mayo de 2025 se conmemora en México el 163° aniversario de la Batalla de Puebla, una fecha histórica en la que el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a las fuerzas francesas en 1862.

Aunque esta efeméride es ampliamente reconocida, no es un día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, algunas instituciones y sectores otorgan este día como descanso:​

Sector educativo : De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) no tienen clases el 5 de mayo de 2025.

: De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) no tienen clases el 5 de mayo de 2025. Sector bancario: Los bancos en México suspenden operaciones este día, conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por lo tanto, si trabajas en el sector privado o en una institución que contempla este día como hábil, es probable que tengas actividades laborales normales el lunes 5 de mayo de 2025. Te recomiendo consultar con tu empleador o institución para confirmar si tendrás descanso ese día.