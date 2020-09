Universitario sigue puntero tras vencer 3-2 a Alianza Universidad por la Liga 1 [RESUMEN]

Universitario pasó el susto de su vida ante Alianza Universidad que estuvo muy cerca de empatarle el partido pese a ir ganando por 3-0. Al final, los cremas pudieron aguantar y se mantienen como único líder de la Liga 1.

Universitario hizo un esplendido primer tiempo, goleando y jugando bien ante Alianza Universidad. Santillán, Dos Santos y Hohberg marcaban diferencias en el partido.

La presión alta le pasó factura a Alianza Universidad que no supo reaccionar ante el juegue de Universitario que terminó el primer tiempo de manera cómoda.

Para el segundo tiempo, cualquier hincha de Universitario pensó que iban a ver más goles cremas. Sin embargo, el equipo de Ángel Comizzo prácticamente terminó pidiendo tiempo.

Los ingresos de Durán y Rengifo, el cambió la cara a Alianza Universidad que fue amo y señor del partido. El "Charapa" anotó un doblete, primero de cabeza y luego de penal.

Comizzo sacó a Hohberg y Millán, decayendo más el juego de Universitario. Al final, los cremas pudieron mantener la ligera ventaja y cerrar un tercer partido ganando de forma consecutiva.

Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad, minuto a minuto

Ver Universitario vs Alianza Universidad EN VIVO desde este lunes 7 de setiembre el cuadro estudiantil se enfrenta a Alianza UDH por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. La 'U' es líder del campeonato y se medirá contra su más cercano perseguidor, el duelo se realizará a la 1:15 p. m. en el Estadio Nacional y será transmitido EN DIRECTO por GOLPerú y GOLTV. Además, Líbero.pe te llevará el MINUTO A MINUTO, goles e incidencias del encuentro.

Sigue todas las incidencias en directo del partido entre Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad.

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido en el Nacional. Universitario venció 3-2 y sigue líder de la Liga 1.

82' Cambio: Entró Valverde por Santillán (U).

78' Lo que se pierde Dos Santos (U) en el área.

76' Roja para Ramos (AU) por falta sobre Urruti. Con uno menos los huanuqueños

74' Amarilla para Alfageme (U).

¡GOOOL!

72' Rengifo anota desde el punto de penal.

71' Penal en contra de los cremas. Aldo Corzo recibe la amarilla por abrazar a un rival en el área.

70' Disparo de Landauri (AU) que Carvallo ataja.

66' Amarilla para Landauri (AU).

62' Cambio: Entra Urruti por Hohberg (U).

¡GOOOL!

61' Rengifo anota de cabeza tras ganarle la posición a Santillán.

57' Cambios: Pacheco y Pajoy salieron. Entraron Durán y Landauri (AU).

52' Cambio: Cabanillas entra por Quintero (U).

47' Pase al área para Pajoy (AU) pero no logra ocasionar peligro.

Ya se juega el segundo tiempo en el Nacional de Lima.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

Final del primer tiempo en el Nacional. Universitario 3-0 Alianza Universidad

¡GOOOOL!

38' Alejandro Hohberg anota para los cremas desde la pena máxima. Universitario 3-0 Alianza Universidad.

36' Penal para la U. Falta de Morales contra Quintero.

¡GOOOL!

30' Remate de Hohberg y de cabeza Dos Santos anota. Universitario 2-0 Alianza Universidad.

¡GOOOL!

29' Centro de Hohberg y Santillán fusila al golero Morales.

28' Cabezazo de Corzo (U) en el área muy débil.

27' Amarilla para Ramos (AU) por falta sobre Hohberg.

24' Disparo débil de Dos Santos (U)

19' Quina (U) recibe la amarilla por falta ante Maidana.

12' Centro de Hohberg al área pero no llega nadie de la U.

¡Uff!

¡Tapó Carvallo!

10' Sacó el remate Pacheco y el golero salva su arco.

9' Pacheco (AU) disparo y balón chocó en el travesaño.

3' Amarilla para Gambetta por falta sobre Barreto (U)

1' Remate de Hohberg (U) dentro del área. No tuvo dirección de arco.

Arrancó el partido en el Nacional. Universitario 0-0 A. Universidad.

- El partido inicia a partir de las 11:00 a. m.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Universitario de Deportes y Alianza Universidad!

Formaciones confirmadas Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad

Universitario de Deportes: Carvallo, Alonso, Alfageme, Quina, Hohberg, Barreto, Santillán, Quintero, Donald Millán, Jonathan dos Santos y Aldo Corzo.

Alianza Universidad: Morales, Canova, Gambetta, Pajoy, Morales, Maidana, Vílchez, Encinas, Tuesta, Ramos y Pacheco.

Universitario de Deportes contra Alianza Universidad

Con la motivación de seguir en lo más alto del Torneo Apertura, Universitario (19 unidades) se medirá contra Alianza UDH (segundo con 18 puntos) en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Los 'cremas' se encuentran atravesando una buena racha, dos victorias consecutivas, y cuentan con un plantel sólido que entiende la idea de juego de Ángel Comizzo.

Desde que se reanudó el campeonato nacional, el estratega argentino se mostró tranquilo por el rendimiento de sus jugadores y la respuesta física. Ante Cienciano, la 'U' corrió para presionar a los defensores cusqueños. A pesar de estar abajo en el marcador, los cremas no renunciaron a su idea de juego y fueron con todo al ataque.

Universitario vs Alianza Universidad: horarios en el mundo

Países Hora Perú 1:15 p. m. Estados Unidos 1:15 p. m. Colombia 1:15 p. m. Chile 2:15 p. m. Argentina 3:15 p. m. España 8:15 p. m. Ecuador 1:15 p. m. Bolivia 2:15 p. m. Venezuela 2:15 p. m. Uruguay 3:15 p. m. Paraguay 2:15 p. m. Brasil 4:15 p. m. México 2:15 p. m.

Succa baja en Universitario

Un sistema de juego 4-3-3, que se convirtió 4-4-2, le permitió a Universitario superar al 'papá'. Ante Alianza UDH, Comizzo no podrá contar con Succar, pero si con el goleador del torneo Jonathan dos Santos.

En este video (cortesía del canal GOL PERÚ) podemos ver uno de los últimos goles de Jonathan do Santos de pelota parada. El delantero espera repetir su mejor versión de juego en este duelo clave frente al club Alianza Universidad. Sin dudas, un acierto del técnico de Universitario de Deportes.

El delantero uruguayo anotó dos goles a Cienciano y es pieza clave en el sistema de juego de Universitario. Hohberg y Quintero serán los socios ideales de Dos Santos. Millán es el conductor del ataque de los cremas.

Por su parte, Alianza UDH contará con Jack Durán. El delantero se recuperó de su lesión y será una de las novedades de su equipo. "Me sentía con mucha impotencia por no jugar y veía a los compañeros sacrificándose. Bueno, ahora estoy entrenando, me siento bien y ya preparado para un alto rendimiento", señaló el jugador a DirecTV.

Universitario vs Alianza UDH: Posibles alineaciones

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Millán, Hohberg, Quintero y Dos Santos

Alianza UDH: Morales, Ramos, Canova, Mogollón. Carbajal, Pacheco, Ramírez, Morales, Landauri, Maidana y Pajoy.

Universitario vs Alianza Universidad: Ficha del partido

Día, hora y canal del encuentro Universitario vs Alianza UDH

Universitario vs Alianza UDH EN VIVO ¿Cuándo juegan? Hoy lunes 07 de septiembre ¿Dónde? Estadio Nacional ¿A qué hora? 13:15 hora de Perú ¿En qué canal? GOLPerú

¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs Alianza Universidad?

Revisa el guía de canales de Universitario vs Alianza Universidad

País Canal Perú GOL Perú y GOLTV Latinoamérica. Argentina GOLTV Latinoamérica. Bolivia GOLTV Latinoamérica. Chile GOLTV Latinoamérica y Perú Mágico. Colombia GOLTV Latinoamérica. México GOLTV Latinoamérica. Ecuador GOLTV Latinoamérica. Estados Unidos Perú Mágico. Uruguay GOLTV Latinoamérica Venezuela Perú Mágico y GOLTV Latinoamérica.

¿Dónde ver GOLPerú EN VIVO Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad?

GOL PERÚ Canales TV Movistar TV Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD) Movistar TV Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD) Star Globalcom Canal 14

Tabla de posiciones Liga 1 2020 - Torneo Apertura de Perú

Equipos PJ DIF Puntos 1. Universitario 9 +8 19 2. Alianza Universidad 9 +6 18 3. Ayacucho 9 +7 17 4. Carlos Mannucci 9 +3 15 5. Binacional 9 +1 14 6. Cienciano 9 +3 13 7. César Vallejo 9 +3 13 8. Cusco 9 +1 13 9. Academia Cantolao 9 -6 13 10. Sporting Cristal 9 +5 12 11. Alianza Lima 9 +0 12 12. Sport Huancayo 9 +0 12 13. UTC de Cajamarca 9 -2 12 14. Deportivo Municipal 9 +1 11 15. FBC Melgar 9 -2 11 16. Sport Boys 9 -5 10 17. USMP 9 -5 9 18. Carlos Stein 9 -5 8 19. Llacuabamba 9 -7 7 20. Atlético Grau 9 -6 4

Estadio Nacional

Ver ubicación del Estadio Nacional, escenario donde se jugará el partido entre Universitario vs Alianza Universidad

