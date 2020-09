Costará un ojo de la cara: Comizzo ya alertó a su plantel sobre Llacuabamba

¡Mucho ojo! Ángel Comizzo ya alzó la voz y le advirtió a sus jugadores que Deportivo Llacuambamba, el rival de mañana por la fecha 11 del Apertura, no será una pera en dulce, que más bien saldrán con el ‘cuchillo entre los dientes’ para buscar dañar a Universitario. El rival ya demostró que tiene argumentos y el “Indio” armó una estrategia para imponer condiciones con jerarquía y buen fútbol.

Llacuabamba está penúltimo en la tabla con 8 puntos y claramente están complicados con el descenso, pero buscan salvarse como sea. Por eso, sacaron 4 puntos en los últimos dos partidos y van mostrando rebeldía, como en el último partido ante Municipal y donde su goleador Alex Valera apareció en toda su dimensión. Además, y atención a este detalle, tienen 15 goles en el presente torneo, apenas 5 menos que la “U”.

Y en Universitario saben de todo esto. Toman sus precauciones. Primero trabajan en lo mental, para no llenarse de ansiedad, y luego en lo táctico se afinan detalles para ganarle mañana al rival de turno en la cancha de la Videna (11:00 am). Solo una variante obligada tendrá el once crema: irá Jesús Barco por Armando Alfageme que será baja por acumulación de amarillas.

Ángel Comizzo: "Era un rival que desde hace un tiempo viene con la misma idea futbolística y que tiene buenos jugadores y está bien dirigido. Creo que el equipo hizo los méritos suficientes para ganarle a un rival complicado y duro. Será un partido difícil porque es un rival que está jugando otro tipo de campeonato. Será un rival de mucho cuidado y complicado".

EL DATO: Luis Urruti será evaluado hoy por molestias en la rodilla y el cuerpo médico definirá si es que el uruguayo deberá ser operado. Si es intervenido, y a pesar de no ser nada grave, estará de para entre 15 a 20 días.

Jesús Barco volverá a lista de concentrados e irá desde el vamos ante Llacuabamba ante la ausencia de Alfageme por amarillas.

El once confirmado de los cremas será el siguiente: Once confirmado: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Barco, Barreto, Quintero, Hohberg, Millán y Dos Santos.