Roberto Mosquera y su lucha por alcanzar a la 'U' en la punta: "Vamos a hacer que eso suceda"

Pese al empate de Sporting Cristal (ante Cienciano) que lo alejó de la punta del Torneo Apertura 2020, el técnico Roberto Mosquera se mostró tranquilo por el accionar de su equipo y aseguró además que hará todo lo posible por alcanzar a Universitario en la punta.

"La importancia del arco en cero radica en lo bien que jugamos, hoy jugamos muy bien, no dimos espacios y fuimos protagonistas del partido ante un equipo duro con jugadores de experiencia. Hoy me gustó mucho el equipo, siempre fuimos para adelante, cuando nos quedamos con 10 también", señaló Roberto Mosquera.

"Nosotros nunca nos metimos atrás, hoy buscamos el arco rival por todas partes. No sé si fue offside la jugada de Herrera, me queda la impresión que no fue pero lejos de juzgar a los árbitros siempre fuimos hacia adelante", agregó el entrenador de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

Eso sí, Roerto Mosquera aceptó que existen algunas cosas que se deben corregir en los próximas partidos de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2020. "Nos faltó la precisión en los últimos metros, la precipitación te lleva al error técnico. Jugamos bien al fútbol, respetamos una manera de jugar, corrimos muchísimo, la posesión no la sé pero es nuestra forma de expresarnos y por eso llegamos tanto al arco, me gustó el partido y quedo tranquilo. Me gusta ganar pero está bien", indicó.

Respecto a la ausencia de Nilson Loyola, Roberto Mosquera dijo "siempre hablamos de los que no juegan, Madrid cumplió. Siempre se extraña a un jugador de selección, un jugador de Copa del Mundo, de Copa América".

Por último, el DT de Sporting Cristal fue consultado sobre las chances de pelear el título del Torneo Apertura 2020, "No tengo capacidad de leer el futuro pero vamos a hacer que eso suceda", concluyó Roberto Mosquera.