Pedro García: "El que contrató a Zúñiga debe explicar por qué lo contrató"

Pedro Eloy García criticó a Cristian Zúñiga y a la gerencia de Alianza Lima por contratarlo. El delantero colombiano llegó como el futuro '9' íntimo, pero no lleva ni un gol en lo que va de temporada y durante el partido contra Racing por Copa Libertadores se perdió un mano a mano frente al portero.

Durante una transmisión de Movistar, el periodista deportivo lanzó una serie de comentarios acerca del rendimiento del atacante."El que contrató a Zúñiga tiene que explicar por qué lo contrató. Ya lo ví un partido entrando, otro día pisó la pelota y se cayó. Hoy día tuvo la jugada en la cual podía decir 'Este soy yo', otra vez no. Ya no es un tema de Zúñiga, el que lo contrató tiene que explicar ver qué le vió, qué video le pasaron"

"Mario Salas no es mago, es técnico de fútbol. Salas no va a hacer de Zúñiga un goleador, no va a hacer de Gonzálo Sánchez un hombre gol a los 20 años. Para sostener el cero a cero Leao, Rodríguez, Rinaldo lo que pueden dar. ¿Y arriba?, tú no puedes sostener un partido con ocho, arriba necesitas nivel y Alianza no tiene delantero", sentenció el periodista de Movistar.

Recordemos que, con esta derrota Alianza Lima quedó totalmente descalificado de la Copa Libertadores y se ve relegado al fondo de la tabla de posiciones del Grupo F del torneo internacional con 0 unidades y - 6 de diferencia de gol. Ahora, le queda la opción de clasificar a la Copa Sudamericana si le gana a Estudiantes de Mérida la próxima semana en Matute.

Además, el cuadro blanquiazul igualó un nefasto récord en la Copa Libertadores llegando a los 21 partidos sin ganar, su última victoria fue 1-0 ante Nacional de Uruguay en el 2012, e igualó la racha del Deportivo Galicia (Venezuela). Si no derrota la próxima semana al cuadro llanero sumará 22 encuentros sin conocer lo que es sumar de a tres y obtendrá un nuevo récord negativo para los clubes peruanos.