Ángel Comizzo tras ganar el Apertura: "No soy amigo de mis jugadores, que esto quede bien claro" - VIDEO

Ángel Comizzo, dio una entrevista al canal de Yotutube de Universitario donde habló de la permanencia de Jonathan Dos Santos y de la relación que tiene con el plantel de jugadores.

El técnico de la U primero agradeció al plantel de jugadores. "El agradecimiento a mis jugadores porque ellos son los artistas, los que hacen de este juego tan lindo y son el número uno, entonces mi agradecimiento siempre es hacía los jugadores", expresó.

Luego dejó en claro que. "No soy amigo de mis jugadores, que esto quede bien claro, porque por ahí quizá algunos piensan que soy amigo y no soy amigo, tengo buena relación pero no soy amigo de ellos", indicó.

Sobre la permanencia de su goleador. "Jonathan de ganó a pulso la gran oportunidad de seguir jugando en este club. Nosotros vamos a insistir para que se pueda quedar como también vamos tratar para que se queden otros jugadores que se les vence el contrato y que nosotros queremos que se queden. Van a tener que hacer un esfuerzo la administración".

Se queda con la casaca

Respecto a la casaca cabalera, Comizzo dijo. "Ese fue un regalo de mi hijo. Un día me pidió que la use y bueno, la usamos. No se siente el calor, no se siente el frío, no se siente nada así que va seguir (usando)"