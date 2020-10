La acalorada discusión en Twitter entre Rainer Torres y Jean Ferrari por EmbajadUr Crema

EmbajadUr Crema es un proyecto que busca pagar la deuda concursal de Universitario de Deportes. Rainer Torres, Miguel Ángel Torres, Carlos Orejuela y Carlos Galván, exjugadores cremas, son los representantes de este ambicioso plan.

En una entrevista para Locura Crema TV, Jean Ferrari, exgerente deportivo del cuadro estudiantil, señaló que tiene muchas dudas sobre EmbajadUr Crema y evitó dar una opinión sobre el proyecto.

"La verdad tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas. Siempre una iniciativa de cualquier persona que quiere generar a favor del club siempre será buena. Tengo dudas, por eso no doy una opinión hasta que me las aclaren", señaló Ferrari.

Desde su cuenta de Twitter, Rainer Torres respondió a Ferrari. "¿Tienes dudas? Mira el vídeo de presentación, las entrevistas por diferentes medios así como todos los demás, ¿O qué crees? Porque trabajaste para los Leguía tienes corona. Ojo, yo también tengo muchas dudas, pero al parecer Indecopi ya las está aclarando".

Jean Ferrari respondió el comentario del 'motorcito'. "Rainer, me sorprende tu fastidio, si alguien tiene dudas pregunta y la otra parte responde, más aún si es un proyecto de recolección de dinero. Trabaje para la 'U' y parece que te molestó que armara un buen plantel, a Indecopi todavía le falta ver reducción de créditos, tranquilo".

Rainer pidió a Ferrari comunicarse con él para aclarar las dudas. "Jean, si tienes tantas dudas levantas el teléfono y preguntas ya que tienes el teléfono de todos nosotros. Siendo alguien que tiene alcance a muchas personas sabes el efecto que causan tus comentarios".

Ferrari señaló lo siguiente: "Tu forma de enviar mensajes por este medio no es la correcta, el interesado en captar aportantes eres tú, tu gerente comercial me contactó y encantado de conversar con ustedes para aclarar mis dudas, creo que la iniciativa es buena pero hay puntos a aclarar, saludos".

Torres indicó a Ferrari que se debió comunicar con uno de los representantes del proyecto. "Hubiese sido bueno que te tomes la molestia de llamar y aclarar tus dudas en todo caso así como lo han hecho todos. Jean ahí estás mal, no me estás haciendo un favor ni a mi Miguel ni al negro (Galván). Si tienes alguna duda infórmate o pega una llamada. Saludos".

El exgerente deportivo de Universitario señaló siguiente: "Un momento, te recuerdo que quién empezó enviando mensajes por este medio fuiste tú, no te victimices, no metas a Miguel ni al 'negro' (Galván) que son buenos amigos y a quienes estimo, a ti no te conozco fuera del campo de juego, tienes mi teléfono, cuando quieras me llamas".

Finalmente, Rainer le pidió a Ferrari que se comunique con Galván o Miguel Torres para aclarar sus dudas. "Entonces llama a Miguel o Galván para resolver tus dudas o mejor aun te dejo esto. Para cualquier duda o sugerencia, todos nuestros canales de atención están habilitados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @EmbajadUrCrema".