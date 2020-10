Jugador de Llacuabamba hace pedido a Agustín Lozano: "Debería dar la cara y ayudarnos"

La situación no puede ser más caótica en Llacuabamba. Si los malos resultados en la Liga 1 no fuesen suficientes, los jugadores del club liberteño se cansaron de las falsas promesas de la dirigencia y uno a uno han ido alzando su voz de protesta.

Si uno de forma anónima denunciaba que la dirigencia quería retirarse del campeonato, Nicolás Raguso reveló el esfuerzo de los jugadores ante la comprometida situación económica de Llacuabamba.

"Ayudamos al club con rebaja del 50%, esta quincena tenían que pagarnos dos meses y no cumplieron. Decidimos no entrenar. El presidente nos dijo que no tenía dinero porque el equipo pierde", detalló el defensa uruguayo a 'Exitosa Deportes'.

A propósito de las amenazas de la dirigencia de Llacuabamba, Raguso exhortó a Agustín Lozano a que les de una solución a su situación, amenazados por el presidente y con varios meses sin cobrar.

"El presidente del club dijo que iba a buscar la forma de retirarse del campeonato y que hablaría con Lozano. El presidente de la FPF debería dar la cara y ayudarnos. Tenemos que pagar nuestras viviendas. Nosotros no entramos a la cancha a perder", precisó.

Plantel de Llacuabamba no entrenó a modo de protesta

A tres días de enfrentar a César Vallejo, los jugadores del club liberteño decidieron no entrenar a la espera que la dirigencia les de la cara y una posible solución. "Hoy el equipo tomó la decisión de no entrenar a la espera de que alguien se presente y nos dé una solución. Hay chicos que cobran poco y no tienen para comer ni venir entrenar", lamentó Maximiliano Velasco en una entrevista con 'Movistar Deportes'.

Llacuabamba en Liga 1

Llacuabamba no ha podido cambiar su situación desde el reinicio de la Liga 1: es único colero y la distancia es todavía más considerable con sus rivales directos por la permanencia.

Desde el reinicio de la Liga 1, el club liberteño apenas ha podido ganar un partido, perdió siete y empató cuatro. Con 11 puntos, Llacuambaba se encuentra a 5 puntos de Sport Boys y Atlético Grau.