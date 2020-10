Representante de Comizzo: “Me extraña la información de Vasco Da Gama, la veo malintencionada”

“Estar en Universitario es un tema que era mucha responsabilidad para Ángel. Él se fue por la decisión de la otra administración que estaba a cargo en ese momento y vuelve a los dos o tres meses principalmente por la pandemia ya que Gregorio Pérez, el anterior técnico, por el riesgo que tenía y la edad, no podía volver a Perú por la pandemia. Para Ángel la ‘U’ está hecha para él y él está hecho para la ‘U’. Es un dicho que puede car bien o mal, pero ahora la realidad se está viendo. En una fue campeón, luego segundo y ahora campeonó en el Apertura y quiere el título nacional”, dice de entrada ‘Toto’ García.

Luego, el representante de Comizzo dio detalles de lo que fue su salida el año pasado. “Ángel sabe lo que es Universitario, él siempre fue honesto y sincero. Hoy quizás después de lograr un objetivo, algunos pueden pensar que yo hablo porque salieron bien las cosas, pero no, sentí que era oportuno declarar. Cuando Ángel se tuvo que ir, en su momento, fue todo muy desprolijo porque de un día para otro lo cesan y fue porque tal vez ya tenían hablado todo con un entrenador. Le habían prometido que se quedaba. Pero, bueno, la realidad ahora cuenta que los objetivos se están logrando. Hay gente que se tiene que hacer responsable de lo que dice y lo que hace. Transmitieron algo que no existía y fue algo más personal que institucional. Hay que respetar al hincha, a la institución. No hay que olvidar que el equipo no tenía donde entrenar, no tenía ropa para trabajar, pero comando técnico y jugadores le metieron el pecho y pusieron todo en bien de la institución”, señaló el también exjugador de San Lorenzo.

Agregó que “lo que yo veo todavía es que todavía no convenció a varios, incluso saliendo campeón. A muchos no les gusta que esté Comizzo en la ‘U’, gente que piensa más en lo personal que en lo institucional. La ‘U’ es tan grande que hay que tener cuidado al transmitir las cosas. Ángel empata un partido y ya lo están criticando. Igual sabemos que a la prensa no le sirve mucho Ángel porque él no anda regalando notas a la prensa. Habla cuando tiene que hacerlo, sin menospreciar el periodismo al cual se respeta, pero no va a andar de canal en canal. A Comizzo solo le interesa que los jugadores y los directivos le crean”.

¿Es verdad que él como su representante ofreció a Comizzo al Vasco Da Gama de Brasil? Muchos medios nacionales y periodistas de Brasil informaron al respecto, pero García lo desmiente de manera tajante. “Comizzo tiene contrato hasta diciembre del 2021 con Universitario, está tranquilo y no piensa en moverse. No es verdad lo de Vasco Da Gama, solamente nos enteramos que la dirigencia de ese club lo tenía como una posibilidad porque están en la búsqueda de un técnico y tenían varias opciones, viendo clubes de todos lados que están haciendo buenas campañas, pero no se comunicaron con nosotros y nosotros no llamamos a nadie. Ángel no estaba ni enterado de eso. Nadie lo ofreció. El hincha debe de estar tranquilo. Me extraña esa información que haya salido como salió, la veo malintencionada. Se va a quedar en Perú y está tranquilo”, refirió el agente.

Sin embargo, algo que no olvida el hincha crema es aquel inicio del 2014, cuando después de lograr el campeonato nacional, Comizzo dejó a Universitario y se fue al Morelia de México. ¿Puede repetirse esto? ¿Qué seguridad hay de que no? ‘Toto’ García responde así: “Como lo dijo Ángel cuando volvió el año pasado, él pidió disculpas por su partida del 2014, pero en ese momento había que dar ese paso por más que no haya quedado bien. Quizá no fue de la manera que se debía haber hecho, pero no era que se estaba escapando ni nada, una muestra es que volvió ahora en una situación peor, nunca le corrió a las responsabilidades porque así es su forma de ser al afrontar los retos. Lo más importante es la actualidad de la ‘U’, que el hincha vio que el equipo se mata por un objetivo”.

“Comizzo es un ‘kamikaze’ porque pone el pecho ante las adversidades y por eso mi felicitación para él y el plantel porque los blindaron de todo. Al hincha decirle que Comizzo está abocado 100% a la institución, también en los juveniles a quienes les va a seguir dando la posibilidad para darles chances. Además, me parece que se enamoró ya eternamente de Universitario”, finalizó el agente del entrenador argentino.