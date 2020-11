Alianza Lima: la operación que realizó para dar por concluido el contrato de Mario Salas

Para llorar. Los números de Mario Salas en Alianza Lima fueron decepcionantes. Sin embargo, luego de la derrota ante Municipal en el Gallardo (2-1), el DT aseguró que por su cabeza no pasaba la idea de renunciar, pese a que su equipo empezó a complicarse seriamente con el descenso (está a 2 puntos).

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas”, declaraba Mario Salas por la tarde.

Ayer los íntimos cayeron por quinta vez consecutiva en la Liga 1 (sexta en total) . Con el “Comandante” Salas a la cabeza, los victorianos sumaron su novena derrota en 18 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, de los cuales solo dos fueron triunfos y siete empates, sumando así 13 puntos de 54 posibles. Terrible.



Mario Salas solo logró el 24% de los puntos. Por esta razón, en el directorio blanquiazul se decidió anoche dar por concluido su ciclo, pese a que tenía contrato hasta diciembre del 2021.



La rescisión de Mario Salas tenía un valor de 600 mil dólares, cifra que el “Fondo Blanquiazul” negoció para llegar a un acuerdo (se habla de US$ 200 mil). A siete fechas del final de la Fase 2, llegó el cambio en Matute.

Síntesis del partido

Alianza Lima (1): Rivadeneyra (4); Salazar (4); Rodríguez (4), Quijada (3), Rosell (3); Beltrán (4), Cruzado (4), Ballón (6); Ascues (4), Mora (5), Rubio (3). Mario Salas ()



Deportivo Municipal (2): Melián (5); Aguilar (5), Alfani (7), Caballero (5), Díaz (5); Mansilla (5), Archimbaud (5), Dioses (5), Ross (6), Torres (6), Succar (6). DT Víctor Rivera



GOLES: Mora (38'); Alfani (63'), Córdova (84')



CAMBIOS: Aguilar (4) x Salazar, Cornejo (3) x Cruzado, Gómez (3) x Rosell, Sánchez (SP) x Rodríguez (AL), Córdova (6) x Torres, Regalado (5) x Ross, Domínguez (5) x Mansilla, J. Torres (SP) x Díaz (DM).



TARJETAS AMARILLAS: Cruzado (AL), Caballero, Succar, Dioses (DM)



ÁRBITRO: Diego Haro (Bien).



ESTADIO: Alberto Gallardo

SEIS DERROTAS AL HILO...

Alianza Lima no gana desde el 3 de octubre, cuando venció 2-0 al Llacuabamba. Suma 7 partidos sin ganar (6 derrotas consecutivas):



07/10/20 Alianza Lima 1-1 Sport Boys

10/10/20 Cantolao 1-0 Alianza Lima

13/10/20 Alianza Lima 0-1 U. San Martín

17/10/20 Cienciano 2-1 Alianza Lima

21/10/20 Nacional 2-0 Alianza Lima

26/10/20 Alianza Lima 1-2 Ayacucho FC

30/10/20 Alianza Lima 1-2 Municipal

ACUMULADO

16. Alianza Lima 22

17. Sport Boys 22

18. Carlos Stein 20

19. Atlético Grau 18

20. Llacuabamba 14

(*) Este año bajan tres.