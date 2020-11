Ahmed sobre la derrota de Alianza Lima: "Los lamentos ya no sirven"

Alianza Lima no pudo contra Cusco FC y cayó por la mínima diferencia. Los blanquiazules están a tres puntos de la zona de descenso. Daniel Ahmed señaló que sus dirigidos intentaron igualar el partido y no merecía perder. El estratega aseguró que no hay tiempos para los lamentos y tienen tres finales.

"Es un sabor totalmente amargo, fue un partido donde el equipo hizo todo el esfuerzo para no perderlo y lo perdió. Los lamentos ya no sirven en este caso, tenemos que empezar a pensar en el partido ante Sport Boys del sábado", indicó Daniel Ahmed en conferencia de prensa.

El entrenador del cuadro blanquiazul resaltó la actitud de sus jugadores para igualar el marcador y señaló que crearon varias situaciones de gol, pero no estuvieron finos para concretar.

"Siento que tuvo reacción, buscó al rival, lo acorraló, pero no concretó. El equipo viene de un año difícil, pero acá eso no entra en juego, tenemos que buscar el objetivo que es el próximo sábado. Hay que saber perder y el que se sienta derrotado no puede estar en el plantel", señaló el DT.

Sobre la posición de Alianza Lima en la tabla del acumulado, están a tres puntos de la zona del descenso, Daniel Ahmed resaltó que su equipo depende de sí mismo.

"Alianza depende de Alianza y tiene que prepararse para el próximo partido para seguir dependiendo de sí mismo. Esta derrota, para mí, no es merecida, pero ya hay que empezar a pensar en el siguiente objetivo. No desde mañana, sino desde hoy", finalizó.