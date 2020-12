Administradora de Alianza Lima: “Fuera de las canchas somos el número uno” - VIDEO

Alianza Lima se encuentra en una batalla administrativa para evitar el descenso y presentó un reclamo contra Carlos Stein, señalando que no cumplieron con sus obligaciones. Kattia Bohórquez, administradora del club de La Victoria, argumentó que ejecutar las reglas sería lo justo, dado que ellos si cumplen las normas.

“Creo que corresponde a la Gerencia de Licencias corregir y actuar de forma oportuna, porque lo ideal debería ser que cierre un mes, se evalúe el mes y se sancione el mes en el caso de que fuera así”, fueron las primeras palabras de la administradora de Alianza Lima respecto al reclamo en una entrevista con Gol Perú.

De la misma forma, también fue justa en mencionar que en lo deportivo no fue un buen año para Alianza Lima, pero las normas hacen que lo que suceda dentro y fuera del campo sea considerado. “Hay que diferenciar también que hay dos cosas diferentes. Una cosa son los resultados en la cancha y otros son los resultados fuera de la cancha”, indicó Bohórquez.

“Aquí queda claro que los resultados en la cancha fueron nefastos, pero también están los resultados fuera de la cancha. Por eso está esta solicitud, que busca que haya justicia. La Comisión de Licencias está para hacer cumplir el reglamento, orientado así a que todo sea más profesional y más formal”, añadió la administradora.

“No puede ser que los que cumplimos, cuando solicitemos que se aplique el reglamento, quedemos mal y haya una sensación de que queremos aprovecharnos y los que no cumplen son premiados indirectamente. Queremos que la solicitud se atienda y se aplique el reglamento. No es más que eso. No se trata de un solo club, debe aplicarse a todos los clubes sin distinguir”, resaltó.

“Fuera de las canchas somos el número uno, no pedimos puntos por cumplir las normas, pero solicitamos que se aplique el reglamento”, sentenció con respecto a Alianza Lima. Kattia Bohórquez considera que si el club íntimo cumplió con todo en lo administrativo, todos deberían hacerlo y si no pasa, debe haber castigo.