Daniel Ahmed sobre su etapa en Alianza Lima: "Fueron los peores 25 días de mi vida"

La herida sigue doliendo. Daniel Ahmed, el técnico con el que Alianza Lima se fue al descenso, habló sobre su difícil etapa en el club victoriano que acabó con la segunda pérdida de categoría en sus 119 años de historia.

"Era parte de la institución, por eso asumí el reto. Puse la cara cuando nadie quería hacerlo y no me arrepiento de haberlo hecho. Fueron los peores 25 días de mi vida", señaló Ahmed en una entrevista con 'Las Voces del Fútbol'.

"Nunca viví nada así en el deporte. Es un plantel que, en la interna, buscó sacar adelante el momento, pero también un plantel que venía muy quemado de la cabeza, muy desmembrado", añadió.

El entrenador argentino lamentó la cantidad de lesionados cuando se jugaban el descenso. "Habían muchos juveniles, producto que se sumaron las lesiones de Quijada y Cruzado. Tuvimos un plantel desmembrado, desde ahí se buscó luchar pero no alcanzó. Esa responsabilidad es mía", indicó.

"No analicé el tema de los intereses de Alianza, yo no tenía otra opción de tomar al equipo, no había quién ante la salida de Salas. Siendo yo persona del club tenía que poner la cara", insistió.

Sobre los que se fueron y que pudieron haber aportado para evitar el descenso, Daniel Ahmed aseguró que desde la dirigencia se buscó la continuidad de jugadores como "Rodríguez, Balboa, Fuentes y algunos juveniles", pero que el esfuerzo fue insuficiente.