Maca López sobre intervención de Jean Deza: "Eres cualquier cosa, no futbolista"

Jean Deza fue intervenido dentro de una discoteca clandestina en el distrito de San Martín de Porres. Autoridades policiales llevaron inmediatamente al jugador a la Comisaría Sol de Oro por participar este evento durante el estado de emergencia.. Actualmente milita en Binacional.

Esta medida interpuesta por el Gobierno fue para prevenir más contagios en el Perú a causa de la COVID-19. Posteriormente, el atacante peruano tuvo que pagar una multa para ser liberado.

No obstante, la futbolista peruana, María José López, criticó en su cuenta oficial de Twitter a Jean Deza por los hechos ocurridos el último jueves 10 de diciembre.

"Jean Deza, a nadie le interesa si estás o no de vacaciones (contigo ya no hay diferencia) acá lo que importa es que estamos en estado de emergencia y tú juergueando como siempre. Eres cualquier cosa, no futbolista. Cuántas personas darían todo por las oportunidades que tú desperdicias", indicó la deportista.

Como se recuerda, la futbolista actualmente defiende los colores de la selección peruana y forma parte del equipo Realidade Jovem de Brasil, club que la contrató este 2020 como una de sus grandes figuras.