Liga 2 programación fecha 9: hora, canales y tabla de posiciones de la última fecha

La Liga 2 tendrá definido a sus cuatro finalistas este fin de semana cuando se juegue la fecha 9 por el torno de ascenso. Toda la jornada será transmitida EN DIRECTO por GOL Perú. Puedes seguir el minuto a minuto por Líbero.pe.

Coopsol vs Santa Rosa abren la jornada. Ambos equipos no juegan por nada y por ello se enfrentan este jueves 17 de diciembre. Hay que recordar que no hay baja por la pandemia.

El viernes 18 de diciembre, se juegan en simultáneo cuatro encuentros. El líder, Alianza Atlético (ya clasificado los playoffs), enfrenta al Juan Aurich.

Unión Huaral choca ante Comerciantes Unidos. Al elenco "pelícano" solo le falta un punto para meterse a las semifinales.

El duelo entre Unión Comercio y Pirata es de descarte. Quien pierda, no tendrá opción de meterse entre los cuatro primeros lugares.

Como se recuerda, los cuatro primeros puestos juegan partidos eliminatorios que dará a los dos finalistas por el ascenso a la Liga 1 Movistar.

LIGA 2 PROGRAMACIÓN FECHA 9

Jueves 17 de diciembre

Coopsol vs Santa Rosa

Escenario: Complejo Videna

15:30 horas

Viernes 18 de diciembre

Juan Aurich vs Alianza Atlético

Estadio Monumental

13:00 horas

Comerciantes Unidos vs Unión Huaral

Estadio Miguel Grau

13:00 horas

Santos FC vs Chavelines

Estadio Alberto Gallardo

13:00 horas

Unión Comercio vs Pirata FC

Complejo Videna

13:00 horas

Tabla de posiciones liga 2