Alfageme: “Quiero quedarme en Universitario, pero no depende de mí”

A pocos días de terminar el año, Universitario prepara el plantel que luche no solo por el título de la Liga 1 2021, sino también en la Copa Libertadores. Sin embargo, la permanencia de algunos jugadores, cuyos contratos ya culminan en el 2020, todavía son una incógnita.

En el caso de Armando Alfageme, el jugador aseguró que tiene toda la predisposición de continuar con los merengues tras llegar a la final de la Liga 1. El técnico del conjunto de Ate quiere contar con él para la próxima temporada.

"Mi intención es quedarme en la 'U'. Me costó mucho regresar. Antes de que acabe el campeonato, hablé con Ángel (Comizzo) y él quería que renueve", declaró Alfageme sobre su futuro profesional para ESPN.

No obstante, la situación estaría en manos de la administración. "Se dice que Alfageme no quiere renovar porque tiene un montón de propuestas o por plata y quiero decir que no. El tema ya no depende de mí ni de mi representante, ya es un tema de la administración de la 'U' que acepten la propuesta que nosotros, mi representante y yo, hemos decidido. Hemos hecho un gran esfuerzo porque quiero quedarme".

Además, “Alfa” se refirió sobre la final perdida ante Sporting Cristal. "Se luchó bastante y en las últimas instancias perdimos. Fueron dos finales duras. No se jugó tan bien como la hinchada esperaba pero creo que se entregó el máximo".

Hasta el momento, Universitario ha confirmado las renovaciones de Alberto Quintero y Federico Alonso, pilares del equipo en el 2020, así como la contratación de Alex Valera, quien buscará ocupar el puesto dejado por Jonathan Dos Santos.