Antonio Alzamendi sobre el descenso de Alianza Lima: "Sentí una tristeza bárbara, me dio rabia"

Escribe: Omar Arias // @oariass17

Antonio Alzamendi es uno de los pocos jugadores que mayor idolatría recibe en River Plate. El popular 'Hormiga', o también conocido como 'El Policía', fue uno de los artífices para que los 'Millonarios' alcancen la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986.

Cienciano, Sport Ancash y Total Chalaco fueron los clubes que lo cobijaron cuando desarrollaba su etapa de entrenador. Si este en año 2020, Sport Huancayo nos sorprendía con su accionar en la Copa Sudamericana, tendríamos que remontarnos hasta 2008 para recordar la hazaña de la 'Amenaza Verde'.

Sport Ancash completaría una brillante participación que generó que puedan llegar hasta los octavos de final, en donde se midió ante el poderoso Palmeiras de Brasil, club que sufrió para eliminarlo por 1-0 en el marcador global.

"Consumo fútbol continuamente. Sigo el fútbol sudamericano, peruano, brasileño. El europeo lo veo de otra forma", nos relata Alzamendi, quien para sorpresa nuestra estuvo muy al tanto de lo ocurrido en el fútbol peruano.

Habló sobre el descenso de Alianza Lima, el campeonato de Sporting Cristal sobre Universitario, el trabajo de Roberto Mosquera en tienda 'celeste', el de Ricardo Gareca en la selección peruana y su anécdota con Carlos 'Kukin' Flores.

Profesor, ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación. Vivimos una situación muy complicada por el coronavirus ¿Cómo se encuentra de salud?

Dentro de todo estoy bien. No hemos tenido ningún problema. Uruguay se ha complicado un 'poquito' porque a veces la gente piensa que no se va a contagiar y después le llega. Gracias a Dios en salud estoy bien.

Me comentaba que consume más fútbol sudamericano que europeo. ¿Logró ver la final entre Sporting Cristal vs Universitario?

Los partidos de la final (entre la 'U' y Cristal) no lo pude ver, pero si seguí la campaña. Sporting Cristal tiene un muy buen entrenador (Roberto Mosquera). Para mí, es uno de los mejores entrenadores del fútbol peruano. Con mucha experiencia, con un fútbol muy rico, con una personalidad. Se lo merece (el que haya salido campeón) porque es un tipo muy trabajador".

También observé la participación internacional de Sport Huancayo y después lo que le pasó a Alianza Lima. Es una tristeza bárbara. Cuando sucede ese tipo de cosas, te da un poco de rabia.

Lastimosamente los problemas dirigenciales se vieron reflejados en lo deportivo

Siempre lo dije, equipos como Alianza, River Plate, Peñarol, Nacional nunca pueden estar descendidos. El mal manejo hizo que la situación fuera esa, es increíble lo que pasó. Luego, me alegro que Cienciano esté nuevamente en Primera División, equipo a quien uno debe mucho.

Hacía referencia el desempeño de Sport Huancayo a nivel internacional ¿Por qué le cuesta tanto a los clubes peruanos? ¿Tiene que ver con la mentalidad de nuestros jugadores?

El jugador peruano se ha dado cuenta que la disciplina es fundamental para tener logros más importantes. Creo que sin ninguna duda, en el caso mío, mis jugadores me respetaron. El tema del profesionalismo no solo es en Perú. No echemos la culpa al jugador peruano, es un tema de disciplina que alcanza al futbolista sudamericano.

Tuve la suerte de tener a entrenadores como el 'Bambino', Pastoriza, de quienes aprendí que al jugador hay que hablarle con la verdad. Si tú le dices eso a tus dirigidos, ellos te responden.

Gracias a Dios tuve una relación buena con los jugadores. Tuve muchas charlas y conversaciones con ellos. Me alegra que muchos de ellos reconozcan lo que queríamos tanto en Cienciano, Sport Ancash y Total Chalaco.

Profesor, usted tuvo a Carlos Flores en aquel plantel del Sport Áncash que hizo una campaña importante en la Copa Sudamericana 2008. ¿Qué recuerdos del buen 'Kukín'?

Buenos recuerdos, pero tenía sus problemas personales. No sé si recuerdas el caso previo al viaje a Brasil para jugar a Palmeiras. Todos creían que lo iba a suspender por su indisciplina, pero yo sabía perfectamente lo que él afrontaba. Era un jugador sensacional. No lo llevé (para el partido de vuelta ante Palmeiras por la Copa Sudamericana), pero estoy seguro que si lo llevaba, ese partido hubiese sido nuestro.

¿Cómo se da la posibilidad para que llegue al Áncash?

Cuando (Pepe) Malqui me habla de la posibilidad de que 'Kukin' pueda venir al Sport Ancash, decidor hablar con mis jugadores: Javier Martínez, Jhonny Vegas, Germán Carty (para pedir referencias). Me dijeron 'profe, si lo trae, vamos a tener un gol por partido', pero todos sabíamos de los problemas personales que tenía.

Me la jugué. Hablé con él y su esposa en ese momento. Su señora tuvo mucha influencia en ese momento porque viajó y se quedó en Huaraz. Carlos ya tenía un buen control. Él siempre me respetó como entrenador. Era una admiración mutua. Para mí, fue uno de los mejores jugadores que tuve en el fútbol peruano y uruguayo. Era sensacional.

¿Cómo fue su relación con Juvenal Silva y José Mallqui, dos dirigentes polémicos del fútbol peruano?

Con Juvenal Silva tuve una relación fenomenal. Tuvimos discusiones de entrenador-presidente, pero él respetando mi lugar y yo el de él. Con Mallqui, en lo último, se complicó la cosa con él.

Yo le dije lo que pasó, él me dijo lo que pensaba y me refiero al caso de Ronaille Calheira. Entendía que al jugador se le estaba perjudicando, era una injusticia. Mallqui me dijo entonces que no me quería más en el equipo y le dije ok. Sin embargo, a los dos días me llamó y me pidió para quedarme, pero yo me fui porque indudablemente teníamos problemas de pagos. Siempre habían problemas con los jugadores.

Con Juvenal teníamos problemas muy similares, se le debía a los jugadores, pero teníamos una muy buena relación con él. Nos decía, por ejemplo, que nos pagaría en dos meses y cumplía. Es injusto que se le catalogue de malo a aquellos jugadores que reclamen sus pagos. Eso es injusto. Yo siempre voy a estar con mis jugadores.

Quisiera volver a lo que dijo inicialmente sobre la sensación que le dejó el descenso de Alianza Lima. El Fondo Blanquiazul tuvo decisiones muy controvertidas que generaron inestabilidad en el plantel.

¿Sabes lo que me molesta a mí? Y lo voy a decir y si se molestan no me importa porque toda mi vida trabajé de esa manera. Cuando dicen 'vamos a hacer un proyecto' no les creas, están mintiendo. El proyecto se hace en juveniles, no en el primer equipo.

En el primer equipo necesitas tener a los mejores. El proyecto de juveniles es para abajo, que vengas con una línea de abajo hacia arriba y que ahí agarres jugadores. Para que mañana no te metan cualquier 'paquete' como a veces ponen con arreglos entre dirigentes y representantes.

Cuando te dicen 'vamos a hacer un proyecto', olvídate. Pierdes cuatro partidos y el proyecto se va al carajo. Para mí, los entrenadores del primer equipo tienen que formar el mejor equipo y los de abajo (juveniles) tienen que estar secundados por un buen gerente y entrenadores para que te formen jugadores. Eso son los proyectos, para mí. Ahora se fueron a la B. ¿Dónde carajos está el proyecto? Lo mandaron al carajo.

¿Considera justo lo ocurrido con Pablo Bengoechea?

A mi me llamó la atención que Pablo Bengoechea, siendo campeón y sub campeón dos veces, haya salido de Alianza. A veces uno no entiende a los dirigentes.

Y curiosamente su último partido fue ante Gregorio Pérez, quien lo dirigió en el Mundial de Italia 1990 junto al Maestro Tabárez

Gregorio Pérez es un entrenador reconocido a nivel mundial porque ha sido un técnico sensacional. Sigue siéndolo y ahora agarró a uno de los equipos más importantes de Uruguay, Defensor Sporting.

Son profesionales (por Bengoechea y Pérez) que entienden el fútbol de la misma manera que lo entiendo yo. Si no hay conducta, disciplina y trabajo no hay éxito. Vamos a ser claros, es cuando estudias para tener una profesión. Si no estudias, no te recibes. En el fútbol hay que cuidarse, dialogar, aprender los sistemas de juego, entre otras cosas.

Lo más cercano que recuerdo, entorno a proyecto es lo que hizo Ricardo Gareca en Vélez

Totalmente de acuerdo con lo que dices. Sé que a veces molesta en el Perú el tema de los extranjeros, pero hay que ver el trabajo en general. Ver si Perú cambió o no, para mí, cambió. Y Gareca hizo un esfuerzo enorme.

¿Por qué cree hay tanta diferencia entre el fútbol peruano y la selección peruana?

La diferencia, indudablemente, se debe a la formación de los juveniles. Perú es un país muy grande, pero solo pueden competir los equipos de la capital. Los demás equipos de provincia tiene muchos kilómetros para venir y jugar.

Lo idóneo es armar campeonatos por zonas. Que los chicos compitan y puedan formarse. Solo así van a saber que es llegar a Primera División. Uruguay, al ser un país más chico, se compite diferente. Acá se juega en campeonatos en el sur, este, oeste. Esa es la clave.

La última profesor, y agradeciendo su tiempo, Perú inició con ciertas dudas en las Eliminatorias. ¿Cree que pueda recuperarse y clasificar al Mundial?

Siempre dije que Ricardo Gareca es lo mejor que le pudo pasar a Perú. Después puedes ganar, empatar o perder, pero la línea general de ver a un equipo con personalidad me encanta. El futbolista peruano tiene técnica fabulosa.

Ahora como que han arrancado un poco mal (refiriéndose al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022), pero todo está parejo salvo Brasil, Argentina y Ecuador que está sorprendiendo.