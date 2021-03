Presidente del Inter sobre Martín Távara: "No tenemos ninguna propuesta por el jugador"

En las últimas horas, en redes sociales, el nombre de Martín Távara ha sido relacionado con Internacional de Porto Alegre. Por ello, el presidente del cuadro 'Colorado', Alessandro Barcellos, se pronunció al respecto.

"Es una información que circula en la prensa brasileña. Lo he visto en varios periódicos, pero no tenemos ninguna propuesta por el jugador. A medida que tengamos algo definido y firmado (hablaremos). Nosotros no vamos a comentar sobre algo que no existe en este momento", dijo de forma tajante.

"Inter tiene una red de observación. Cuando asumimos la diferencia e impulsamos el Centro de Evaluación, que es una espacio del club que monitorea el mercado sudamericano. Evidentemente, tenemos observadores en el fútbol peruano que miran la evolución de varios futbolistas. Es normal que Inter trabaje así. No presentamos propuesta sobre algún jugador que sea natural de Perú", agregó el mandamás del cuadro brasileño.

Cabe mencionar que Martín Távara, a inicios de año, renovó contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2023 y actualmente tiene por delante la Liga 1 Betsson y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El zurdo es una pieza fundamental en el esquema de Roberto Mosquera.