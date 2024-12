Johan Fano pasó de criticar a Lapadula a respaldarlo: "Hay que apoyarlo"

“A ver, la postura la voy a seguir manteniendo, pero la gente no supo en su momento interpretar mis palabras sobre el tema y confundieron todo lo que dije con un tema que netamente no era deportivo. Yo a él (Lapadula) no lo conocía, no lo había visto jugar nunca, y no podía opinar futbolísticamente de algo que no conozco. Mi opinión (sobre que no debía jugar por Perú al decirle que no en su momento a la selección) fue sobre el tema de coyuntura, no era deportivo. Repito: no lo había visto jugar. Ahora ya lo vi y hay que apoyarlo. Lo mismo sucede con Santiago Ormeño. Como dije, las puertas de la selección están abiertas y ahora que están en la selección hay que apoyarlos. Por encima de cualquier jugador está mi camiseta y eso lo voy a apoyar siempre”, dijo de entrada Johan Fano.