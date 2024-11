Manco contó la verdad de su 'secuestro' en México: "La gente no sabe pero casi me matan"

"Esto nunca lo he contado, todo surgió por una chica. Yo no sabía quién era, me dio un nombre falso y empezamos a salir. Obvio yo me enteré después que el nombre era falso. No sabía que era la pareja de un ‘bravo’ de la mafia, por eso me agarraron, casi me matan y encima me rompieron el tabique. Yo salí a decir el tema del secuestro porque si no nadie me iba a creer la historia. Yo te hago una pregunta, porque el entrenador dijo que había llegado en estado de ebriedad, que puede ser, pero.. ¿yo mismo me rompí el tabique para que me crean? No tiene sentido. Por eso dije lo del secuestro, ¿ahora entiendes?", le contó a Jesús Alzamora en el programa La Lengua.