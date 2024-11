Mosquera y su impactante confesión tras perder la Liga 1: "El camarín era un cementerio"

Dos semanas han pasado ya desde que se disputó la final entre Sporting Cristal y Alianza Lima, pero las heridas siguen abiertas. Los 'celestes' fueron protagonistas y tuvieron varias chances de marcar. Sin embargo, no pudieron contra la muralla llamada Ángelo Campos.

"El camarín fue un cementerio. El bus fue un cementerio. Fue la primera vez que no escuché música ni hablar a nadie hasta que llegamos al club. Y está bien que haya sido así, porque era lo que sentíamos. ¿Dolor? Sí, muchos lloraron y está bien que tengan esa experiencia porque no es una experiencia que buscamos", declaró el técnico 'rimense' para Cristal TV.

Luego, Roberto Mosquera agregó lo siguiente: "La diferencia es que pusimos todo para ganar, pero no sucedió. Con cuatro delanteros de primer nivel no pudimos hacer un gol. Estamos hablando de cuatro delanteros de nivel que tiene gol. Hasta el palo no nos favoreció ese día. Hohbergo, lo que mejor tiene, es si disparo, es muy preciso".