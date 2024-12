Universitario podría jugar ante el Inter de Miami de David Beckham

Hace semanas se dio la conversación con un empresario que ofrecía que Universitario juegue en Estados Unidos un amistoso ante River Plate o Boca Juniors de Argentina, pero esto no se concretó ya que en tienda crema existen varios jugadores y trabajadores que no cuentan con la Visa y no podían viajar. Se pensaba que ya no había más posibilidades de ir a tierras "gringas", pero luego apareció otro ofrecimiento.