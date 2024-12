Roberto 'Malingas' Jiménez de salir campeón en Argentina a ser agricultor en Piura

Roberto Jiménez junto a su padres.

"Ahora me dedico a ver mis cosas, mi tierra. Siembro mango, limón. Me dedico a la agricultura. Desde que me levanto voy a mi parcela, tengo 10 hectáreas de terreno, las cuales las trabajo todos los días y disfruto de mi familia y mis padres, acá en mi pueblo", comentó el exdelantero en diálogo con Líbero.