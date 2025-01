Cristian Benavente sobre Alianza Lima: "Es el club con más historia en el Perú"

Cristian Benavente no puede ocultar su emoción por defender la camiseta de Alianza Lima . El 'Chaval' señaló que necesitaba volver a sentirse querido y jugar en el cuadro blanquiazul fue su prioridad.

A pesar de contar con ofertas en el fútbol europeo, Cristian Benavente explicó que para él no es un retroceso jugar en la Liga 1 , explicando que Alianza Lima es un club histórico y le emociona disputar la Copa Libertadores.

Cristian Benavente posando con la camiseta de Alianza Lima

"En general siempre he tenido buena relación con Alianza Lima. Yo sabía que iba a llegar el momento de venir. La mejor decisión que pude tomar era llegar en lugar de quedarme en Europa en un lugar que no me convencía tanto", agregó Benavente.