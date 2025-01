Benavente reveló que rechazó ofertas de Europa por Alianza: "No es bajar ningún escalón"

"En cuanto apareció la opción de Alianza Lima fue mi prioridad, puede haber habido otras opciones en Sudamérica y en Europa pero no es relevante. Mi prioridad era disfrutar, sentirme como en casa y estoy seguro que Alianza es el equipo ideal", reveló Benavente.

Cuando fue consultado por los cuestionamientos sobre dejar el fútbol europeo por el torneo local, Benavente señaló que disputar la Libertadores y Liga 1 no es un bajón en su carrera.

"Para mi venir al campeón de Perú y jugar la Libertadores no es bajar ningún escalón. Es un gran reto. He tenido retos en Europa, pero no igualaba lo que es sentir acá, estar en casa", indicó.