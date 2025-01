Jean Ferrari: "No hay nada que discutir, el campeonato es de la U y punto" - VIDEO

El periodista de Líbero.pe, Hugo Daniel, estuvo en el César Flores Marigorda y luego del cotejo entre Universitario ante Carlos Stein el directivo crema Jean Ferrari dio sus sensaciones del partido pero también se animó a contar que el título de 1934 es de la 'U' y nadie más: "No hay nada que discutir, el campeonato es de la 'U' y punto".

De esta manera, para los cremas no hay discusión alguna, recordemos que hace unos días el canal GOLPERÚ aseguró que este campeonato nacional le pertenecía a Alianza Lima y no a los cremas. Este tema que involucra la historia y distintas aristas fue resuelta por Jean Ferrari asegurando que la U lo ganó y no hay más que hablar.