¡Pierde el invicto! Universitario cayó 1-2 ante Carlos Stein por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2022. Los cremas empezaron ganando el partido en Lambayeque con gol de Federico Alonso, pero no supieron aprovechar la ventaja y sufrieron una remontada sobre el final del partido tras el tanto de Jhonny Mena y autogol de Nelinho Quina. De esta manera, la 'U' retornará a Lima para prepararse con miras al duelo del miércoles frente a Barcelona SC por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¡HOY JUEGA EL MÁS CAMPEÓN DEL PERÚ! 2⃣6⃣ ⭐ ⚽ Carlos Stein vs. Universitario 🏆 #Liga1Betsson 📌 Fecha 3 🗓 Sábado 19 de febrero ⏰ 11:30 a.m. 🏟 Estadio César Flores Marigorda 📺 Willax TV 📲 #CSxU #ElMejorDeLosEquipos #YdaleU pic.twitter.com/uCtZuOURJI

¿Quién narrará el Universitario vs. Carlos Stein?

Así luce la cancha del Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque para el duelo entre #CarlosStein Vs. #Universitario . @WillaxDeportes pic.twitter.com/qxTSwYgaHU

Nelinho Quina se falló la primera oportunidad para Universitario, No pudo direccionar su remate.

Alberto Quintero no pudo controlar el pase de Piero Quispe y se falló una clara oportunidad para Universitario.

Leyes se llevó a Quina y quedó mano a mano con el portero con Carvallo, pero no pudo rematar.

Brandos Palacios remató de cabeza, pero el balón no fue peligroso para Carvallo.

Alex Valera tuvo una clara ocasión de cabeza, pero no pudo rematar con más fuerza.

44' Stein no se queda atrás

Piero Quispe se sacó del rival a dos jugadores y remató, pero no pudo darle con potencia.

Freitas tuvo la oportunidad de poner el primero, pero no pudo sacar el remate.

Piero Quispe realizó un buen contragolpe y le dio el pase a Valera, pero no puso darle el latigazo.

Gerson Barreto le puso un buen centro a 'Tito' Urruti, pero el uruguayo no direccionó el balón.

Ángel Cayetano no pudo conectar al balón y se falló el 2-0 de Universitario.

'Tito' Urruti giró en el área de Stein, remató y no pudo darle dirección al balón. Se falló el segundo.

'Tito' Urruti remató fuerte, pero el palo le dijo que no a Universitario.

Ambas escuadras intentan el triunfo, pero no logran concretar sus ataques.

Nelinho Quina no pudo direccionar su rechazo y anotó en propia puerta.

El equipo del uruguayo Álvaro Gutiérrez pisó Lambayeque con los ánimos al tope y con un cambio en el once titular, pues esta vez regresará 'Chiquitín' Quintero en el lugar de Joao Villamarín.

Este es el once que prepara Stein: Arce, Goyoneche, Requena, Cotrina, Mena, Mesones, Vargas, Vilchez, Takeuchi, Atoche, Mendoza, Leyes.

El Universitario vs. Carlos Stein se disputará a partir de la 11.15 a. m.. Consulta la guía de horarios para saber desde qué hora verlo en el extranjero.

La transmisión del partido Universitario vs. Carlos Stein por televisión estará a cargo de Wilax, canal que adquirió los derechos de este duelo.

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Universitario vs. Carlos Stein por internet, puedes sintonizar la señal de FPF Play, servicio de streaming que emitirá los encuentros no televisados por GolPerú. Asimismo, Líbero realizará seguimiento a todas las incidencias.