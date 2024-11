¿Aplicará la ley del ex? Reimond Manco se enfrentará a Alianza Lima en la 'Tarde Azul'

Santos anunció que jugará ante Alianza Lima en 'La Tarde Azul'. (Foto: Captura)

Es importante mencionar que Reimond Manco no es el único que jugará ante su ex club, ya que Hernán Hinostroza y Junior Ponce, dos futbolistas que crecieron en tienda íntima, también ficharon por el conjunto de Nazca y serán de su compañía en el ataque. ¿Habrá ley del ex en este partido amistoso?