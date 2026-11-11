La FPF rechazó la apelación de Ayacucho FC por la derrota 3-0 ante Comerciantes Unidos en 2025

Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol informó que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó íntegramente la apelación de Ayacucho FC por la derrota ante Comerciantes Unidos. Con esta decisión, se mantiene el resultado de 3-0 que la Comisión de Apelación de la FPF había otorgado al equipo cajamarquino. Esta es una situación que ha generado un gran pesar en el cuadro ayacuchano.

FPF rechazó apelación de Ayacucho FC por derrota 3-0 ante Comerciantes Unidos

FPF rechazo apelación de Ayacucho FC

Como se recuerda, el partido se disputó el 8 de noviembre de 2025 y fue suspendido en los minutos finales. Ayacucho ganaba 1-0 cuando el árbitro Diego Haro detuvo definitivamente el encuentro por el lanzamiento de objetos desde las tribunas. El incidente ocurrió pese a una advertencia previa, según los antecedentes del caso. Cabe precisar que con esta victoria, 'Los Zorros' se mantenían con chances para alejarse de la zona de descenso.

En su comunicado, la FPF señaló que el laudo del TAS respalda la decisión arbitral de suspender el partido y confirma la resolución de su Comisión de Apelación. Así, el tribunal consideró que el reglamento fue aplicado correctamente y que correspondía mantener el marcador favorable a Comerciantes Unidos.

Este fallo representa un revés para Ayacucho FC, que buscaba revertir el resultado y sus consecuencias deportivas. La derrota por 3-0 incidió en la lucha por la permanencia en la Liga 1 2025 y dejó al club ayacuchano en una situación crítica respecto a su continuidad en la máxima categoría.

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¿Por qué se suspendió el partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos?

Como se recuerda, durante el encuentro, una piedra lanzada desde la tribuna impactó al asistente Coty Carrera, por lo que el árbitro Diego Haro advirtió que suspendería el partido si continuaban los incidentes. Sin embargo, en los minutos finales volvieron a arrojarse objetos al campo y el juez principal decidió detener el compromiso, retirando al equipo arbitral del terreno de juego.