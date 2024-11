'Pancho' Pizarro se arrepiente de irse a golpes con Maestri y 'Chiquito' Flores

El primero sucedió en un entrenamiento en 2006 en Alianza Lima , cuenta 'Pancho' Pizarro que Gerardo Pelusso tuvo que separarlos a él y a Flavio Maestri : "En un entrenamiento estábamos haciendo trabajos en espacio reducido y trabamos una pelota con fuerza. A los dos nos dolió, nos insultamos y empujamos, pero el técnico Gerardo Pelusso me botó de la práctica. Con Flavio nos encontramos en el camarín, rompimos el microondas y varios casilleros. Me cayeron mis buenos puñetes y todo quedó ahí".

"Fuimos a jugar a Huánuco y empezamos ganando 2-0. De pronto, León hace su gol y el partido se nos complica. En una jugada, un contrario choca con George Forsyth y se arma una escaramuza. José me grita: “Entra y que acabe todo esto”. Lo miro y le aclaro: “Voy a hacer un cag…”. Cuando me metí, vi que Juan ‘Chiquito’ Flores, arquero rival, se acercaba, lo medí, le metí un empujón, me devolvió una patada, reventó todo, se suspendió el encuentro y me suspendieron once fechas. Todo por hacerle caso al DT".