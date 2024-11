Aldair Rodríguez sobre Alianza Lima: "Pensamos en la gloria, en llegar a la final"

Uno de los jugadores que viene consolidándose en el primer equipo de Alianza Lima es Aldair Rodríguez . Tras su paso por América de Cali, el atacante de 27 años ha tenido un rol distinto en la zona de ataque, el cual no necesariamente se refleja en la cantidad de goles en su cuenta personal.

"Me tocó una labor sacrificada, pero contento porque estoy teniendo minutos y la continuidad que necesitaba. Sobre todo me quedo tranquilo porque al grupo le está yendo bien y eso es lo más importante, el colectivo. (Carlos Bustos) Me pide que pique a los espacios, que trate de abrir a las defensas de esa manera y generar espacios para los compañeros. Ese trabajo táctico es importante y vengo trabajando para hacerlo de la mejor forma", declaró Aldair Rodríguez a "La República Deportes".