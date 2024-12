Carlos Bustos afirma que le gustaría dirigir a Alianza Lima con Matute lleno de hinchas

El técnico 'Blanquiazul' comentó el buen momento que vive el equipo tras estar en la cima de la tabla, resaltando que todo esto se debe al compromiso de sus jugadores, quiénes han demostrado que no bajarán los brazos en esta recta final del torneo.

"Estamos en un año que fue muy cambiante en lo que concierne al club. En Liga 1 el equipo viene trabajando muy bien. Me gusta recalcar el compromiso y actitud de cada partido. Muchos jugadores han encontrado buen nivel. Tenemos jugadores de mucho prestigio. Muchos con experiencia que aportan a los más jóvenes", declaró en ESPN.

"Me encantaría poder dirigir un partido en Matute con el estadio lleno. Es difícil. Creo que no lo vamos a vivir este año, pero sentimos el apoyo de los hinchas por redes sociales. Me encantaría seguir años en Alianza Lima, pero el fútbol es dinámico y va cambiando", agregó.