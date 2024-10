Alianza Lima: Jefferson Farfán envía conmovedor mensaje por campeonato

"Me fui campeón hace más de 17 años y mi sueño era volver, pero volver a lo grande y ayudar a esta gran institución a llegar al lugar donde se merece, a ser Campeón", continuó Farfán Guadalupe.

El delantero nacional aprovechó para agradecer a sus compañeros: "No me conformo con menos nunca y sabía que con este gran grupo humano podíamos lograrlo todo. He sido campeón en varios lugares, pero nada se compara con lograrlo con el club de tus amores y frente a tu gente, a tu familia y a esa extraordinaria hinchada que empuja y apoya siempre".