Eryc Castillo viene realizando una buena campaña internacional junto a Alianza Lima en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Esto ha llamado la atención de varios equipos, y desde España informaron que el Real Valladolid está interesado en ficharlo. Sin embargo, una información proveniente del mismo club íntimo podría cambiar el panorama sobre el futbolista ecuatoriano.

El periodista José Varela informó a través de su canal de YouTube que consultó directamente a Alianza Lima sobre los rumores que existen acerca de Eryc Castillo y el Real Valladolid de la segunda división de España. La contundente respuesta que brindó el club íntimo fue negativa, afirmando que se trata únicamente de informaciones falsas.

"Pregunté al club Alianza Lima si ha llegado una oferta del Real Valladolid por Eryc Castillo y la respuesta fue contundente: No ha llegado absolutamente nada del Real Valladolid y que es una información falsa. Eso es lo que me dijeron puntualmente", afirmó.

Por otro lado, Varela dio un importante dato sobre el tema contractual que hoy en día tiene Castillo con Alianza Lima. Afirmando que el exjugador de la selección ecuatoriana no cuenta con cláusula de salida, por lo que cualquier club de Sudamérica y Europa pueden ficharlo siempre y cuando Alianza tome una decisión sobre el futbolista.

"Lo que pude averiguar es que Eryc Castillo no tiene cláusula de salida en su contrato. Por lo tanto, si viene cualquier club de Sudamérica o de cualquier lugar, no va a poder llevarse al jugador porque no tiene cláusula de salida, no existe", dijo en primer lugar.

Para luego afirmar lo siguiente: "Además, si llegara una oferta del jugador, Alianza Lima tiene la potestad de decidir si acepta o no esa oferta. Me dijeron que Castillo como mínimo se quedará hasta fin de año".