Cristian Benavente cerca a Alianza Lima, el 'Chaval' ya sabe que es ganar en Matute

La situación de Cristian Benavente no es de las mejores al no contar con equipo y en Alianza Lima no ven con malos ojos el hecho de contratarlo pues elevaría el nivel del equipo con su buen fútbol del jugador formado en Real Madrid . A sus 27 años el 'Chaval' tendría su primera experiencia en el fútbol peruano.

Resulta que el anteriormente llamado a la Selección Peruana no cuenta con minutos desde hace casi un año y pese a haber vivido en Egipto y parte de Europa ahora la realidad indica que no cuenta con equipo y de no conseguirlo en el exterior no le desagrada la oportunidad de llegar a Alianza Lima, es decir jugar en 'Matute' un estadio que le trae gratas alegrías al jugador que ganó allí en 2014.