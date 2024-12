De no brillar en Alianza a jugar Mundial de Clubes: la increíble historia de Leonardo Castro

Leonardo Castro, llegó como uno de los delanteros promesas (22) en el 2011 para Alianza Lima .Sin embargo, la suerte no lo acompaño siendo prestado al CNI y luego de algunos años, apareció jugando el Mundial de Clubes. Aquí su historia.

En el 2018 fichó por el Kaizer Chiefs de dicha liga sudafricana y en la que ya lleva 5 temporadas, viene anotando 27 goles en 103 partidos . Sin embargo su estadía por este país no ha sido fácil y menos en pandemia.

Leonardo Castro en Kaizers Chiefs

En su momento, el delantero y padre de dos niños, contó que viajó a Sudáfrica sin conocer nada de ahí: "Tome la decisión de ir a Sudáfrica sin tener conocimiento de la Liga, del país, del idioma pero quise correr el riesgo. Para mí fue una grata sorpresa llegara allá y encontrar un país organizado, grande, comida colombiana, no tuve problemas de adaptación. Obviamente uno se demora en coger el ritmo de la ciudad y el idioma, pero hasta el momento sigo allí ."

Sudáfrica es de los países más afectados por el coronavirus en la actualidad, de ahí han surgido varias variantes de esta enfermedad. En su momento, Leonardo Castro de 32 años, contó que no la pasó nada bien por la incertidumbre de un día entrenar y al otro no. En Sudáfrica se logró enfrentar a otro ex Alianza Lima como Mauricio Affonso.