Waldir Sáenz: "Alianza Lima no tiene equipo para afrontar la Copa Libertadores"

No se calló nada. Waldir Sáenz , goleador histórico de Alianza Lima , criticó severamente al plantel 'Blanquiazul' tras su discreto arranque de temporada. El exdelantero afirmó que el conjunto de La Victoria no cuenta con equipo para afrontar la Copa Libertadores de América.

"Si Paolo Guerrero llega, él no nos llevará a la final de la Copa Libertadores. Alianza Lima no tiene equipo para afrontar la Copa Libertadores. Hay que ser realistas. Soy hincha de Alianza y me gustaría que salga campeón del mundo pero si en el campeonato local no nos alcanza, qué podemos esperar", declaró Waldir Sáenz a Toca y Pasa.