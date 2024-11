Carlos Bustos no tiene dudas de que Alianza Lima peleará el título nacional

Son los mismos protagonistas, se unieron refuerzos para jugar mejor, sin embargo, no se mira en el campo y los resultados saltan a la vista.

“Este equipo va a pelear el torneo. No me quedan dudas. Estamos un poco retrasados en el Apertura (puesto 12), pero vamos a tratar de posicionarnos. Cuando llegue el momento del torneo internacional, también haremos buenas presentaciones”, declaró Bustos tras la derrota (0-1) como locales ante el sub campeón Sporting Cristal.