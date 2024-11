Carlos Bustos encontró la fórmula para que Alianza Lima salga de su mal momento

Carlos Bustos vive su presente más duro en Alianza Lima desde el 2021, año en el que asumió las riendas del equipo y lo sacó campeón. Tras ese buen inicio de la historia, tocaba para este año ilusionarse con el bicampeonato nacional, sin embargo, hasta hoy no hay señales de que esto pueda darse.

Y es que, con la última derrota sufrida ante Melgar en Arequipa, Alianza Lima sumó la tercera al hilo y el entrenador cordobés ha sido hidalgo en aceptar que el momento es adverso. “Cuando no se dan las cosas, agarras castigo demasiado grande. Estamos en un momento complicado”, señaló.

No es sólido en defensa como el año pasado, y los refuerzos hasta la fecha no le dieron mayor volumen de chances de gol. “Por los resultados estamos descontentos, pero para mejorar tenemos que trabajar”, sostuvo Bustos, quien apunta sacarle provecho a los 20 días que no competirán en la Liga 1.