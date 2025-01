Técnico rival de Alianza Lima en la ‘Tarde Blanquiazul’ no cobra hace cuatro meses

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo la denominada 'Tarde Blanquiazul 2025', en la que Alianza Lima presentará de manera oficial a su primer equipo . El rival con el que se enfrentará en Matute será Emelec , que actualmente vive una crisis económica, tanto así que su entrenador no cobra hace cuatro meses.

“Yo voy para el cuarto mes que no cobro ni un peso. No es como se dice que estoy al día, y si estuviera al día para eso vengo. Es difícil y complejo que a uno no le cumplan. Lo mismo con los jugadores. Ahora empezamos la pretemporada y esperamos hacerlo con pie derecho", dijo el técnico de Emelec.