¿Joao Grimaldo definió su futuro? Directivo de club histórico aseguró que gusta del ex Cristal

Uno de los jugadores que genera mucha expectativa en el fútbol peruano es Joao Grimaldo . El atacante no seguirá en el Partizán de Serbia y ahora uno de los elencos que está en su entorno es Alianza Lima . De hecho, personajes de alto poder del elenco blanquiazul han tomado posturas sobre el extremo de 21 años, por lo que no se descarta en lo absoluto.

"Tengo entendido que Gorosito en conferencia, por él no tiene noticias de refuerzos. Pero por el lado de Franco Navarro, Joao Grimaldo es de su gusto. No ha habido acercamientos, pero es un gusto. Gorosito dijo que no, que tenía el plantel cerrado, pero indicó que no sabe si Navarro incorporará a uno más. Sabe que puede servir en Alianza Lima", informaron.