Alianza Lima anunció nueva convocatoria sin su principal atacante y preocupa a hinchas

Comenzó la temporada 2025 y los hinchas de Alianza Lima están totalmente centrados en lo que hace su equipo tanto en Copa Libertadores como Liga 1, aunque con principal concentración en el torneo internacional debido a que no existe el margen de error al estar en una ronda eliminatoria. Sin embargo, ahora la afición tendrá una preocupación extra tras confirmarse la ausencia de su principal atacante en la última convocatoria del director técnico.

Hace poco se lesionó Paolo Guerrero, por lo que es normal que no aparezca en la nómina a cargo de Néstor Gorosito, entrenador argentino que llegó esta temporada a Matute. No obstante, ahora apareció un nuevo caso en la institución victoriana y se trata de una pieza clave que lleva más goles con los íntimos que el mismísimo 'Depredador'. ¿Quién es?

Y es que no todo en La Victoria gira en torno al plantel masculino, sino que también importa bastante lo que haga el femenino bajo el mando de José Letelier. El chileno hizo su lista de convocadas para la pretemporada que hará Alianza Lima en Ecuador y dentro de ellas no está el nombre de Adriana Lúcar, delantera indispensable en el once inicial blanquiazul.