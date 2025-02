La potente reacción de Pablo Sabbag por clasificación de Alianza Lima ante Boca: "Vamos c..."

Este encuentro no solo ha sido seguido en toda Sudamérica, sino que traspasó todas las fronteras posibles y también lo vieron en Asia, más precisamente en Corea del Sur , donde un exjugador del club como Pablo Sabbag no le importó las 14 horas de diferencia entre Lima y Suwon para ver los 90 minutos y celebrar la clasificación de los 'Íntimos'.

Pablo Sabbag no se perdió del partido entre Alianza Lima y Boca Juniors en La Bombonera. Foto: Instagram

Este es el mensaje con el que Pablo Sabbag celebró clasificación de Alianza Lima ante Boca Juniors. Foto: X - Pablo Sabbag

Tanto fue el cariño que le agarró a Alianza Lima que dejó un emotivo mensaje en su despedida. "A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha. Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. Gracias por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!", escribió Sabbag.