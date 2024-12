Pablo Sabbag anunció su salida de Alianza Lima y se despidió con emotivo mensaje: "Te amo"

¡No se lo verá más por La Victoria! A falta de oficialización por parte del club 'Íntimo', el delantero colombiano-sirio Pablo Sabbag anunció que dejará Alianza Lima de cara a la temporada 2025 tras dos años en los que estuvo en calidad de cedido en el cuadro blanquiazul por parte de La Equidad de su país.

Así lo dio a conocer el ariete de 27 años a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en todas sus redes sociales, donde en sus líneas se mostró agradecido por todo lo que pasó en la institución durante todo el tiempo que vistió la camiseta victoriana, lugar al cual llegó a inicios del 2023.

"Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón. Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo", fueron las palabras de inicio del 'Jeque'.

Mensaje de Pablo Sabbag para despedirse de Alianza Lima tras dos temporadas. Foto: X - Pablo Sabbag

Sabbag se dirigió a la hinchada y aseguró que seguirá alentando al equipo

Por otro lado, el más conocido como 'Tobillito' también se mostró agradecido con la afición aliancista por ser importante para él, ya sea en los mejores como peores momentos, y aseguró que seguirá apoyando al equipo en el lugar donde lo lleve su carrera futbolística.

"A la hinchada, no tengo palabras suficientes para agradecerles. Ustedes fueron mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles. Cada grito, cada aplauso, cada aliento me hizo sentir que no estaba solo en la cancha. Aunque hoy nuestros caminos se separen, quiero que sepan que me voy con el corazón lleno de gratitud y amor. Alianza Lima será para siempre una parte de mí, y desde donde esté, seguiré alentando como el hincha más fiel. Gracias por regalarme los años más hermosos de mi carrera. Llevaré tu nombre tatuado en el alma por siempre. ¡Te amo, Alianza!", finalizó.

Pablo Sabbag aseguró que llevará grabado el nombre de Alianza Lima en su corazón. Foto: Luis Jiménez - Líbero

¿Por qué Alianza Lima decidió no contar con Pablo Sabbag para el 2025?

Si la dirigencia blanquiazul tomó la determinación de no extender su vínculo con Sabbag fue por lo hecho en la presente campaña. El primer semestre no lo pudo jugar debido a una complicada lesión al tobillo que tuvo durante su participación en la Copa Asiática con la selección de Siria, razón por la cual recién volvió a las canchas para el Clausura, donde solo pudo convertir cuatro goles que no sirvieron de mucho en la lucha por ser campeón nacional.

¿Cómo le fue a Pablo Sabbag con Alianza Lima?

Pablo Sabbag tuvo un comienzo muy bueno con Alianza Lima en 2023, siendo titular y haciéndose presente en el marcador. No obstante, las continuas lesiones y temas extrafutbolísticos fueron mermando su rendimiento. En total, disputó 43 partidos con los 'Íntimos', en los que pudo convertir 14 tantos y dio dos asistencias.