Con Zanelatto y Rodríguez: las 7 salidas confirmadas de Alianza Lima para la temporada 2025

Alianza Lima comenzó con una revolución en su plantel de cara a la temporada 2025 . Así lo dio a conocer Franco Navarro , quien reveló en conferencia de prensa que tanto el atacante Franco Zanelatto como el volante Sebastián Rodríguez no seguirán perteneciendo al plantel que será dirigido por Néstor Gorosito .

Sin embargo, estas no serán las únicas salidas que habrán en el club de La Victoria, porque en su búsqueda de volver a salir campeón nacional tras dos años de sequía, el plantel se verá reducido con la no continuidad de otros cinco nombres que fueron parte del equipo este 2024. Conoce aquí de quienes se trata.

En el caso del extremo peruano-paraguayo , Navarro señaló que el agente del futbolista le mencionó que no renovarán su contrato porque tienen intenciones de llevarlo al extranjero. "Nos encantará que Franco Zanelatto siga con nosotros el próximo año, se trata de un jugador joven con mucho futuro, pero, su representante manifiesta que Franco no va a firmar por ningún club nacional en el 2025, porque tiene la intención de que juegue en el extranjero", declaró a los medios de comunicación.

Por su parte, el mediocampista uruguayo decidió comunicarle a la institución, mediante su representante, que ejecutará su clausula de recisión debido a temas personales. "Sebastián Rodríguez no va a venir con nosotros el 2025, no vamos a contar con él, todo indica no va a seguir con nosotros", sostuvo el director deportivo aliancista.