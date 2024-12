Todo definido: Sebastián Rodríguez le informó su decisión a Alianza Lima para el 2025

Como se conoce, el popular 'Bigote' tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2025 , pero ese año de extensión dependía netamente del jugador. Esta cláusula generaba mucha intriga entre los aficionados, ya que no conocían la decisión del uruguayo que jugó en Peñarol.

En conferencia de prensa, Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, indicó que por temas familiares que le comunicó su representante, Sebastián Rodríguez no seguirá en Alianza Lima. El popular 'Bigote' usó la cláusula en su contrato para resolver el vínculo.

"Sebastián Rodríguez no va a venir con nosotros el 2025, no vamos a contar con él, todo indica no va a seguir con nosotros", declaró Franco Navarro desde Matute.