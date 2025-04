Diego Rebagliati responde a las quejas de Paolo Guerrero tras codazo a Riveros: "Es alucinante"

En su programa de streaming que comparte con Talia Azcárate, Diego no se guardó y comentó la falta cometida por el 9 de Alianza Lima sobre el defensa de Universitario de Deportes. Tras las declaraciones de Guerrero, en dónde indica que últimamente los zagueros colocan su cara en su codo para que sea condicionado en el partido de turno, el comunicador no se quedó callado y tuvo un comentario fuerte .

Antes de la respuesta hay que recordar que dijo Paolo Guerrero sobre su falta."Sí condiciona rápido el partido. A mí me saca una amarilla, que últimamente, ojalá puedan analizarlo, los zagueros cuando yo salto, no lo voy a hacer recto. Tengo que abrir las manos porque tomas impulso, y los defensores están poniendo la cara en mi codo para que me saquen amarilla y yo jugar condicionado. Eso tienen que verlo porque me parece injusto. Yo no abro los brazos arriba, pero ellos ponen la cara y es un poco injusto. Entonces ¿no salto y le dejo que se lleve la pelota o que la cabecee? Yo voy a disputar la pelota, pero ellos ponen la cara ahí para que me saquen amarilla y yo jugar el partido condicionado", cuestionó el ariete Guerrero.