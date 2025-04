Con muchos 'Potrillos': Alianza Lima y su lista de convocados para la hazaña en Sao Paulo

Bassco Soyer fue llamado para la Copa Libertadores.

Como se observa, aparecen varios 'Potrillos' en esta lista y uno de los más sorpresivos es Bassco Soyer, quien hace poco disputó el Sudamericano Sub 20 con la selección peruana y lo hizo muy bien, pero Néstor Gorosito no le ha dado muchas chances en el primer equipo de Alianza Lima. Aún no se conoce el once inicial que mandará el entrenador blanquiazul, pero se espera uno defensivo para mantener el cero en la portería teniendo en cuenta que se jugará con una defensa alterna.